10.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Şubat 2019 Pazar 07:47
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا
"İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder.
İnsan çok acelecidir."
(İsra Suresi, âyet:11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“İnsanoğlunun iki ova / vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü da ister.
İnsanoğlunun karnını topraktan başka bir şey doyurmaz.
Ve Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.”
(Buhari, Rikak, 10)
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