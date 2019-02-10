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10.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Şubat 2019 Pazar 07:47
10.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

 

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا

"İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder.

 İnsan çok acelecidir."

 (İsra Suresi, âyet:11)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

“İnsanoğlunun iki ova / vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü da ister.

  İnsanoğlunun karnını topraktan başka bir şey doyurmaz.

 Ve Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.”

(Buhari, Rikak, 10)

 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 07:47
  1. 10.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. acele
  3. hayra dua
  4. şerre dua
  5. altın
  6. vadi
  7. AŞIRI AÇ GÖZLÜLÜK
  8. gözü doymamak

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