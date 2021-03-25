Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL Sosyal yardım parası için başvuru sonuç işlemleri araştırılıyor. 1000 TL Sosyal yardım için başvuru işlemini E-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Eğer olumlu sonuçlanırsa PTT’den Sosyal yardım parasını teslim alabilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayları…

1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası ödenmeye devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuçlarına T.C kimlik numaranız ve E-devlet şifrenizle, https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.