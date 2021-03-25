  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?
Ekonomi

1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Covid-19 salgını nedeniyle maddi açıdan zor duruma düşen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım amaçlı destek veriliyor. Peki, Pandemi Sosyal Yardım parası desteği başvuruları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:06:00 -
1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL Sosyal yardım parası için başvuru sonuç işlemleri araştırılıyor. 1000 TL Sosyal yardım için başvuru işlemini E-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Eğer olumlu sonuçlanırsa PTT’den Sosyal yardım parasını teslim alabilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayları…

1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası ödenmeye devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuçlarına T.C kimlik numaranız ve E-devlet şifrenizle, https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması
Teknoloji

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) programı ve Rolls-Royce ile iş birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu...
Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik
Gündem

Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem devlet gücüyle hem afet yönetiminde oluşturduğumuz güç sayesinde, hiçbi..
İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!

İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesinin ardından 'Türkiye'de kadınlara şiddet yasal oldu' diye ortalığı yaygaraya veren CHP'lilere seslenen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay