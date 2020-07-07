1000 riyal kaç TL? 1000 riyal kaç lira eder?
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac yapılamayacak. Diyanet'ten yapılan açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek'' denildi. Peki 1000 riyal ne kadar eder?
Serbest piyasa son verilerine göre Suudi Arabistan Riyali alış 1,8251 Türk Lirası , satış ise 1,8342 Türk Lirası 'dir. 1.000 Suudi Arabistan Riyali kaç Türk Lirası? 1.000 Suudi Arabistan Riyali ne kadar? 1000 Riyali 1.834,2000 Türk Lirası eder.