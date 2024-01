1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

CES 2024 fuarında gösterime çıkan elektrikli araba Mullen Five RS özellikleriyle birlikte tanıtıldı. Sektörde büyük ilgi gören elektrikli araba, performansıyla ve görünümüyle merak uyandırdı.

1000 beygirlik elektrikli araba olarak tanıtılan performanslı crossover modeli Five RS`nin sahip olduğu özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar olacak? Çıkış tarihi ne zaman?

İşte, Mullen Five RS hakkındaki tüm detaylar!

Mullen Five RS Özellikleri

Mullen Five RS, elektrikli crossover segmentinde bir devrim yaratacak gibi görünüyor. 1000 beygir gücündeki çift elektrik motoru, aracı 0'dan 100 km/s'ye sadece 2 saniyede çıkarıyor. Son hızı ise 322 km/s'ye ulaşıyor.

Bu inanılmaz performans, Mullen Five RS'nin aerodinamik tasarımı ve Taycan stili iki vitesli şanzımanından kaynaklanıyor. Aerodinamik tasarım, aracın hava direncini azaltarak hızını artırmasına yardımcı oluyor. Taycan stili iki vitesli şanzıman ise torku verimli bir şekilde dağıtarak yüksek hızlarda bile sorunsuz bir sürüş sağlıyor.

Araç, arka uçtaki spoylere ek olarak büyük bir kanada sahip. Öndeki ve marşpiyel eklerindeki kanatçıkların da aerodinamik rol üstlendiği otomobilde gelen havayı ön kaput üzerindeki deliklerden aktaran hava kanalları da bulunuyor.

Bu kadar güçlü bir otomobili durdurabilmek için devreye önde altı, arkada ise dört pistonlu Brembo frenler ve karbon seramik diskler girerek 100 km/s hızla seyir halindeyken tamamen durma mesafesi 33 metre olarak belirleniyor.

100 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi bulunan aracın, 483 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayacağını belirtiliyor. 800V elektrik sistemiyle donatılan otomobil, 20 dakikada hızlı bir şekilde 0`dan %80 doluma ulaşıyor.

Persona adı verilen yapay iki ekrandan oluşan zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma teknolojisi ve yarı otomatik sürüş teknolojisi gibi pek çok özelliği içerisinde bulunduruyor.

2300 kg boş ağırlığa sahip olduğu söylenen arabanın, kapı panelleri hafif malzemelerden üretilmiş olup, içerisinde karbon fiber koltuklar yer alıyor.

Mullen Five RS Fiyatı

Arabanın fiyatı 55.000 dolar olacağı söyleniyor. İlerleyen dönemlerde ise Five'ın diğer versiyonları gelmesi planlanıyor. Henüz Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mullen Five RS Çıkış Tarihi

Mullen Five RS`i 2023'ün sonlarında üretime girmesi planlanıyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şimdiki yeni planlamada ise Mullen'in Five RS'i 2025'in sonlarında üretmeye başlaması ve satışların 2026'nın ortalarında başlaması planlanıyor.

Sizler Mullen`in 1000 beygir gücündeki Five RS modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.