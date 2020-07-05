100 yıllık planlar hazırlanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.
Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde çevre alanında, şehircilik alanında, yine şeffaf yönetim anlayışı alanında biz de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Yalova’da 1999’da meydana gelen depremde çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Kurum, “Önemli bir proje başlatacağız. Vatandaşlarımızın rızasını almak kaydıyla mevcut yükseklikleri ve yoğunlukları göz önünde bulundurarak şehre yeni yeşil alanlar, okullar kazandıracağız” şeklinde konuştu.