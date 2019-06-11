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“100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu” başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK)ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle düzenlenen “100.

11 Haziran 2019 Salı 22:02
“100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu” başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK)ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle düzenlenen “100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu” törenle başladı.


TTKve OMÜ iş birliğiyle düzenlenen “100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu” OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan tarafından yapılan açış konuşmalarında 19 Mayıs’ın Türk ve dünya tarihi açısından önemi vurgulandı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun katılımcılara hitabında tarihin sahada öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. “Tarihçinin sahada olması, tarihsel öneme sahip mekanları görmesi, o ruhu yaşaması önemlidir” diyen Prof. Dr. Dursun, Bakanlığın bu anlayış doğrultusunda gençlere hitap edecek etkinliklerle Milli Mücadele’yi yerinde anlatmaya özen gösterdiğini dile getirdi.


Samsun Valisi Osman Kaymak ise, Samsun’un Türk milletinin kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda taşıdığı öneme dikkat çekti. 19 Mayıs’ın Türk milleti için iftihar kaynağı olduğunu belirten Kaymak, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasında Samsun’da gördüğü vatanseverlik ve kararlılığın etkili olduğunu ifade etti.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan Milli Mücadele’nin Anadolu’nun belli bir bölgesine hapsedilmek istenen Türk milletinin bu planlara karşı gelişi, başkaldırısı olduğunu dile getirdi. 1918 yılını Türk milleti için “kara kışın başlangıcı” olarak ifade eden Prof. Dr. Turan, bu süreçte işgal güçlerini ayakta alkışlayan Ermeni ve Rum halklarının iyi sınav veremediklerinin altını çizdi. “İstiklal, milletin şerefiyle, izzetiyle, nefsiyle, haysiyetiyle düşmeden yükselerek yaşamasıdır. Türk İstiklal Savaşı da bunun numunelerinden biridir. Dünya çapında yükselen bir değerdir.” diyen Prof. Dr. Turan, Milli Mücadele’nin “Zümrüdü Anka Efsanesi”, Samsun’un daZümrüdü Anka’nın doğuş yeri olduğunu sözlerine ekledi.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Milli Mücadele’nin 100. yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Bilgiç,“Dünyaya bir milletin esareti kabul etmeyeceğini ilan eden Milli Mücadele kahramanlarına duyduğumuz minnet ebediyen devam edecektir.” dedi


Yurt içinden ve yurt dışından 170’i aşkın bilim insanının katılımıyla gerçekleşmekte olan sempozyumda 3 gün boyunca Atatürk’ün Samsun’a çıkışından kongrelere, cephelerde kazanılan zaferlerden barış görüşmelerine kadar Türk istiklâl mücadelesinin dönüm noktaları ele alınacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:02
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