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Dünya 100 yıl sonra yaşanan ilk sonrası Biden'dan flaş yorum: Utandırıcı
Dünya

100 yıl sonra yaşanan ilk sonrası Biden'dan flaş yorum: Utandırıcı

Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan krizi yorumlayan ABD Başkanı Joe Biden, bu durumun utanç verici olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:21:00 -
100 yıl sonra yaşanan ilk sonrası Biden'dan flaş yorum: Utandırıcı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan kriz sonrası durumu "utandırıcı" olarak nitelendirerek, "Bu iyi gözükmüyor ve iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanını seçmek için yapılan 3. tur oylamasının da başarısız olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin tamamlanmasının çok uzun sürdüğünü belirten Biden, "Bu biraz utandırıcı, çok uzun sürdü. Bunun dünyada nasıl göründüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu iyi gözükmüyor ve iyi bir şey değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Umarım kararlarını birlikte verirler" dedi. Biden ayrıca, yeni başkanın seçilmesi konusunda uzlaşmaya varılamaması hakkında da, "Bu benim problemim değil" yorumunda bulundu.

100 yıl sonra bir ilk

ABD’de 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuktan 222’sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanını seçmek için yapılan oylamada 6 aday yarışmış, Başkan olmak için gereken en az 218 oyu hiçbir aday alamamıştı. Ülke tarihinde 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilememişti.

Üçüncü tur oylamada, Demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ise 202 oy almış, seçim yarışı çarşamba öğleden sonraya ertelenmişti. Demokratların Hakeem Jeffries’i desteklediği ve Cumhuriyetçilerin oylarının ise 2 aday arasında bölünmesi Cumhuriyetçi Parti’de parti içi muhalefet olarak yorumlandı. ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar.

Yüz yıl önce olmuştu

ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.

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