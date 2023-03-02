100 yaşındaki İlham Gencer'e kalp pili takıldı
Babası İlham Gencer hakkında bilgi veren Bora Gencer, ünlü cazcıya kalp pili takıldığını söyledi.
100 yaşındaki İlham Gencer, ameliyat oldu.
Bir süredir hastanede tedavi gören İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Oğlu Bora Gencer, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Babasını yanından ayrılmayan Bora Gencer, hastanede verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı paylaştığı karenin altına şunları yazdı:
"Hep gülerek bakabiliriz demiştim hayata... Bugün 100 yaşındaki çınar babamız Bozkurt İlham Gencer’e kalp pili takıldı. Operasyon süper geçti."