100 yaşına gelme sırrını Canan Karatay açıkladı! Beynin çalışması buna bağlı...

Uzun yaşamın sırrını merak edenler için Canan Karatay'ın vurguladığı noktaları bir araya getirdik. Peki, Prof. Dr. Canan Karatay'a göre 100 yaşına gelme sırrı ne?

Alkolün, yanlış beslenmenin, sigaranın, hareketsiz kalmanın ve şekerin yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Canan Karatay, kendi YouTube kanalında şekerin en tatlı zehir olduğunu vurguluyor.

Dünyada uzun yaşayan insanların ülkesi incelendiğinde ev yoğurdu detayının ortaya çıktığını dile getiren Karatay, uzun yaşamın sırrını doğal yoğurt, doğal beslenme ve stressiz bir hayat şeklinde özetliyor.

Anneannesinin 84 yaşında rahmetli olduğunu belirten Canan Karatay, anneannesinin tereyağını bol kullandığını ve hareketli olduğunu anlatıyor. Yağın ve proteinin mutlaka vücuda girmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, şöyle devam ediyor:

Karatay, beynin iyi çalışması için yağın önemli olduğunun altını çiziyor.