3 günde kirpiklerinizi uzatacak yöntem! Uzun kirpik hayali peşinde olanlar: Bunlar en çok yardıma koştu!

Bu doğal karışım ile uzun kirpiklere nasıl sahip oluruz? Malzemeler 1-2 damla hint yağı, 1 damla lavanta yağı veya kuşburnu yağı veya çay ağacı yağı veya üzüm çekirdeği yağı 1 pamuklu çubuk veya temiz bir rimel fırçası. Hazırlanması ve kullanımı İki yağı karıştırın ve kirpiklere nazikçe uygulayın. Gece boyunca kirpiklerinizde kalsın. Bunu 3 gece yapın ve sadece üç gün içinde uzun, kalın kirpiklere sahip olacaksınız. Farklı Uçucu yağları aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Zeytinyağı, badem yağı, argan yağı, hindistancevizi yağı ve jojoba yağı arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, göz makyajınızı temizlerken çok nazik olmalısınız . Kirpiklerinize acımasızca davranırsanız, düşebilirler ve şimdi oldukları gibi büyümeyebilirler. Dikkatli olmalısınız. Kirpik uzatma yöntemleri: Zeytinyağı Naturel sızma zeytinyağı, E ve K vitaminleri ile diğer antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu güzel saçlar ve kirpikler için güçlü bir tonik yapar. Kirpiklerinize zeytinyağı sürmek daha parlak ve uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlar. Nasıl uygulanır? • Yüzünü yıkayın ve tüm makyajı çıkardığınızdan emin olun. • Sızma zeytinyağına temiz bir maskara fırçası batırın ve gözlerinize sürün. • Yatağa gitmeden önce her gece kirpiklerinize bu uygulamayı yapın. • Bir ay içinde olumlu sonuçlar alacaksınız. Kirpik uzatma yöntemleri:Bebek yağı Kirpiklerinizi uzatmak için bebek yağını da kullanabilirsiniz . Sert kimyasallar içermez ve kirpiklerinizin uzamasına aynı zamanda da nemlenmesine yardımcı olur. Nasıl uygulanır? • Yüzünü yıkayın ve tüm makyajınızı çıkarın. • Pamuğu bir bebek yağına batırın. • Kirpiklerin tabanından başlayarak, kirpiklerinize cömertçe uygulayın. • 4 ile 5 haftada güzel kalın kirpikler elde etmek için her gece tekrarlayın. Kirpik uzatma yöntemleri: Aloe Vera Malzemeler Aloe vera, daha uzun kirpiklere ulaşmak için başka yararlı bir maddedir hint yağı ve e vitamini ile birleştiğinde kirpik serumunuz hazır demektir. Malzemeler • Aloe vera jeli - 3 çay kaşığı • Hint yağı - 1 tatlı kaşığı • E vitamini yağı - ½ çay kaşığı Nasıl hazırlanır? • 3 çay kaşığı aloe vera jelini ve 1 çay kaşığı hint yağını bir kabın içerisine koyun. • İçerisine E vitamini yağını yaklaşık ½ çay kaşığı ekleyin. • Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Nasıl uygulanır? • Temiz bir maskara fırçasını karışıma daldırın. • Karışımı kirpiklerin üzerine uygulayın ve eşit oranda kirpiklerinizi bu karışımla kaplayın. • Yüzünü yıkadıktan ve makyajını çıkardıktan sonra her gece kullan. 6 hafta içinde sonuç aldığınızı göreceksiniz. • Ayrıca daha büyük bir parti hazırlayabilir ve serin bir yerde hava geçirmez bir kapta saklayabilirsiniz. Karışım 6 aya kadar saklanabilir. Saç dökülmesinden karanfil kürü yaparak kurtulun