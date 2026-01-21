  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor 1926 yılına ait bir kitap Ankara Adliyesinde bulundu Zeytinyağının cilde mucize etkisi için içine 2 dal atın şahit olun! Akdeniz'in altın sıvısı... Katar Türkiye için dostluğun kralını yaptı! Anlaşma tamam, Şubat'ta kesin olarak geliyor Tavuk doktoru görev başında Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Uyku sağlığınız için bu üç bitkiyi hayatınızın bir yerine koyun ve faydasını mutlaka göreceksiniz! Daha önce uzmanı gençlerdeki uykusuzluğa dikkat çekip sabah güneşi önerisi yapmıştı. Bu üç özel bitki, uykusuzluğa karşı koruma kalkanı. Yapılan son araştırmalar, ortaya koydu.

#1
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Uyku, sağlığımız için en önemli unsurlardan biridir. Ancak, stres, anksiyete veya gündelik yaşamın getirdiği yorgunluk nedeniyle uyku düzenimiz bozulabilir. Neyse ki, doğanın sunduğu şifalı bitkilerle gece rahat uykuya geçişi kolaylaştırabilirsiniz. İşte gece rahat uyku için 3 şifalı bitki çayı tarifi:

#2
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

1. Papatya Çayı Papatya, yüzyıllardır uyku düzenini desteklemek ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen bir bitkidir. Papatya çayı, sakinleştirici özellikleri sayesinde zihni rahatlatır, stres ve kaygıyı azaltır, uykuya geçişi kolaylaştırır.

#3
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Malzemeler: 1 yemek kaşığı kuru papatya 1 su bardağı sıcak su

#4
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Papatyayı bir fincana koyun. Üzerine kaynar suyu dökün ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Ardından süzüp, gece yatmadan önce rahatlıkla içebilirsiniz. İpucu: Papatya çayı, özellikle gece yatmadan önce içildiğinde rahatlatıcı etkisi daha fazla hissedilir.

#5
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

2. Melisa Çayı Melisa, sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici ve uyku getiren özelliklere sahip bir bitkidir. Melisa çayı, zihin ve bedenin rahatlamasına yardımcı olarak, derin bir uyku uyumanızı sağlar. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı melisa yaprağı 1 su bardağı sıcak su

#6
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Melisa yapraklarını bir fincana koyun. Üzerine kaynar suyu ekleyin. 5-7 dakika demledikten sonra süzün ve rahatlatıcı bir uyku için içebilirsiniz. İpucu: Melisa çayı, stresli bir günün ardından sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olur.

#7
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

3. Lavanta Çayı Lavanta, doğal bir uyku yardımı olarak bilinir ve sinirleri yatıştıran, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Lavanta çayı, geceyi huzurlu bir şekilde geçirmenize yardımcı olur ve daha hızlı uykuya dalmanıza olanak tanır. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı kuru lavanta 1 su bardağı sıcak su Yapılışı:

#8
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Lavantayı bir fincana ekleyin. Üzerine kaynar suyu dökün ve 5-7 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzüp, rahat bir uyku için içebilirsiniz. İpucu: Lavanta çayı, zihni rahatlatırken aynı zamanda kokusuyla da uykuya geçişi kolaylaştırır. Sonuç Gece rahat uyku için şifalı bitki çayları, doğal ve sağlıklı bir çözüm sunar. Papatya, melisa ve lavanta gibi bitkiler, uyku düzeninizi düzene sokabilir, stresi azaltabilir ve kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir. Doğal yöntemlerle uyku kalitenizi artırabilir ve sağlıklı bir şekilde dinlenebilirsiniz.

#9
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Öte yandan Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, son yıllarda gençlerde uyku düzensizliğinin sık görülmeye başlandığını belirterek, "Sabah güneşi uyku sorunu yaşayan gençler için önemli. Güneş, tek başına ilaç." dedi. Son yıllarda özellikle gençlerde uyku düzensizliğinin sık görülmeye başlandığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti: "Zaman uyumsuzlukları nedeniyle sosyal ve biyolojik saat arasında meydana gelen dengesizliğe 'sosyal jetlag' diyoruz. Gençler aslında tam olarak bunu yaşıyor. Gençler geceleri geç yatıp günlerinin önemli bir kısmını uyuyarak geçiriyor. Gençler 'sosyal jetlag' dediğimiz bir kavramla karşı karşıya. Yani geç yatıyorlar ve geç kalkıyorlar. Geç kalktıkları için gündüzleri normal hayatlarını sürdüremiyorlar. Okul, iş hayatları sekteye uğruyor, aslında bizim için gizli bir tehlike. Geceleyin de çok geç yattıkları için vücutları ve beyinleri dinlenemiyor. Özellikle de ergenlik dönemi geç erişkinlikte çok görülen bir durum bu. 16-22 yaş arasındaki gençlerin yüzde 30 ila 40'ında bu durum bildirilmektedir."

#10
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Uçar, sosyal jetlag yaşayanların uyku saatleri değiştiği için zamanında bile yatağa girseler uyuyamadıklarını belirtti. Hastaneye başvuran birçok gencin akşam ssaat 23.00'te yatağa girmesine rağmen çok geç saatlerde uyuyabildiğini anlattığını belirten Uçar, "Ertesi gün de doğal olarak öğleden sonra çok geç saatlerde uyanıyor. Bu durum bir süre sonra beyninizdeki uyku saatini bozuyor. Yine vücudumuzun kendisine salgıladığı melatonin saatleri var. O bozuluyor ve faz kayması meydana geliyor. Bu kişide bir kısır döngü halini alıyor. Kişi normal sosyal hayatını yaşamıyor. İş hayatı olamıyor ve arkadaş çevresinden bir süre sonra kopuyor. Geceleyin de daha çok mavi ışığa maruz kalıyor. Uyuyamadıkça daha çok tablete bakıyor, daha çok televizyon izliyor." ifadelerini kullandı. Uçar, sosyal jetlagın tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çizdi. "En geç saat 23.00'te uyumalarını sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz" Uyku tedavisinin en az 4-6 hafta, en fazla ise 6 ay sürebildiğini anlatan Uçar, şöyle devam etti: "Uyku eğitiminin verilmesi, uyku saatlerinin düzenlenmesi ve kişilerde daha erken uykuya dalmak için ortamın düzenlenmesi lazım. Aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmalarını öneriyoruz. Saat en geç 23.00'te uyumalarını, sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz. Yatağa yatıp uyuyamazsak kalkıp 15 dakika içinde kitap okuması, müzik dinlemesi gibi rahatlatıcı bir aktivitede bulunarak tekrar yatağa girmeleri tavsiyelerimiz arasında. 21.00'den sonra televizyon, telefon gibi, mavi ışığa maruz kalmaması, evdeki ışıkların da mümkünse gün ışığına çevrilmesi ve ışık düzeyinin azaltılması gerekiyor ayrıca uyku sorunu çekenlerin gündüzleri vakit geçirmesi gerekiyor. Sabah güneşi uyku sorunu yaşayan gençler için önemli. Güneş, tek başına ilaç. Sabah saat 11.00'e kadar bir yarım saat bile güneş görseler akşam saat 21.00'den sonra vücudumuzdaki melatonin hormonu daha rahat salgılanabiliyor ama sabah güneşi olmayınca melatonin salgısı daha geç saatleri buluyor. Bu da uyku düzenini ve sistemini etkiliyor."

#11
Foto - Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin

Uçar, sosyal jetlag yaşayanların uyku saatleri değiştiği için zamanında bile yatağa girseler uyuyamadıklarını belirtti. Hastaneye başvuran birçok gencin akşam ssaat 23.00'te yatağa girmesine rağmen çok geç saatlerde uyuyabildiğini anlattığını belirten Uçar, "Ertesi gün de doğal olarak öğleden sonra çok geç saatlerde uyanıyor. Bu durum bir süre sonra beyninizdeki uyku saatini bozuyor. Yine vücudumuzun kendisine salgıladığı melatonin saatleri var. O bozuluyor ve faz kayması meydana geliyor. Bu kişide bir kısır döngü halini alıyor. Kişi normal sosyal hayatını yaşamıyor. İş hayatı olamıyor ve arkadaş çevresinden bir süre sonra kopuyor. Geceleyin de daha çok mavi ışığa maruz kalıyor. Uyuyamadıkça daha çok tablete bakıyor, daha çok televizyon izliyor." ifadelerini kullandı. Uçar, sosyal jetlagın tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çizdi. "En geç saat 23.00'te uyumalarını sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz" Uyku tedavisinin en az 4-6 hafta, en fazla ise 6 ay sürebildiğini anlatan Uçar, şöyle devam etti: "Uyku eğitiminin verilmesi, uyku saatlerinin düzenlenmesi ve kişilerde daha erken uykuya dalmak için ortamın düzenlenmesi lazım. Aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmalarını öneriyoruz. Saat en geç 23.00'te uyumalarını, sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz. Yatağa yatıp uyuyamazsak kalkıp 15 dakika içinde kitap okuması, müzik dinlemesi gibi rahatlatıcı bir aktivitede bulunarak tekrar yatağa girmeleri tavsiyelerimiz arasında. 21.00'den sonra televizyon, telefon gibi, mavi ışığa maruz kalmaması, evdeki ışıkların da mümkünse gün ışığına çevrilmesi ve ışık düzeyinin azaltılması gerekiyor ayrıca uyku sorunu çekenlerin gündüzleri vakit geçirmesi gerekiyor. Sabah güneşi uyku sorunu yaşayan gençler için önemli. Güneş, tek başına ilaç. Sabah saat 11.00'e kadar bir yarım saat bile güneş görseler akşam saat 21.00'den sonra vücudumuzdaki melatonin hormonu daha rahat salgılanabiliyor ama sabah güneşi olmayınca melatonin salgısı daha geç saatleri buluyor. Bu da uyku düzenini ve sistemini etkiliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar
Aktüel

Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Pınar Altuğ Atacan'ın, İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek'teki lüks dairesini 2,5 milyon dolara sattı. Lucca'nın gürültüs..
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tek biniş ücreti 35 TL’de..
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı. Anlaşmayı duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı "Anlaşma saat 20'de yürürlüğe girecek. SDG'ye 4 gün sü..
Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı
Gündem

Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı

Suriye’de on yıldır işgal altında tuttuğu bölgeleri Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinin birkaç günlük harekatıyla kaybeden Kandil iyice tutu..
Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi
Dünya

Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarla köşeye sıkışan, işgal ettiği toprakları tek tek kaybederek büyük bir bozgun yaşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23