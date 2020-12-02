100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına ilgi artıyor. Türkiye, av tüfeği üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında. Bu yıl en çok silah ihracatı ABD'ye yapıldı.

Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı.

ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı.

Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.

Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD’ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.

"ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor"

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.

Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor. Abdussamed Güzel, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuzey Amerika ülkeleri olmakla beraber Arjantin, Şili gibi Güney Amerika'dan da müşterilerimiz var. Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz.

Aynı şekilde Asya ülkelerine Malezya, Tayland gibi ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasında da müşterilerimiz var."