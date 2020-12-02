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Ekonomi 100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:06:00 -
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına ilgi artıyor. Türkiye, av tüfeği üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında. Bu yıl en çok silah ihracatı ABD'ye yapıldı.

Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı.

ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı.

Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.

Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD’ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.

"ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor"

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.

Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor. Abdussamed Güzel, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuzey Amerika ülkeleri olmakla beraber Arjantin, Şili gibi Güney Amerika'dan da müşterilerimiz var. Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz.

Aynı şekilde Asya ülkelerine Malezya, Tayland gibi ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasında da müşterilerimiz var."

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Yorumlar

Hasan Mercan

Güzel bir şeyle övünün silah nedir ya? Silah cinayettir soygundur. Yani esrar eroin satsak övünülür müydü? Bu da farklı değil ki. Sanatımızla 100 ülkeye gidelim silahımızla değil
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Fatih BOSTANCIOĞLU

iyi o zaman düşman kapıya dayanınca kafasında vazo kırar, milyar dolarlık cari açığı da heykelle, porte ile kapatırız...
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