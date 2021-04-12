100 savaş uçağı ve İHA'lar! Ege ve Akdeniz fena karışacak

Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın çarşamba günü gerçekleştireceği Ankara ziyaretinin son hazırlıkları yapılırken, bugün Ege ve Doğu Akdeniz dahil geniş bir bölgede, 100'e yakın savaş uçağının katılacağı çok uluslu İniohos 21 tatbikatı başladı.

7 ülke, 100'e yakın savaş uçağı ve İHA'lar

22 Nisan'a kadar sürecek tatbikata Yunanistan 40'dan fazla F-16, Mirage ve F-4 savaş uçağı, ABD 16 adet F-16, 2 adet ikmal uçağı ve 1 adet MQ-9 tipi İHA, Fransa 11 adet Rafale ve Mirage jeti, İsrail 6 adet F-16, 6 adet F-15 ve 1 adet ikmal uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri 6 adet F-16 savaş uçağı, İspanya 6 adet F-18 savaş uçağı, Kıbrıs Rum kesimi ise 1 adet AW-130 tipi helikopter ile katılıyor.

Planlaması Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan İniohos 21, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin "Lelaps (Kasırga)" tatbikatı ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek.

İniohos 21'de karşı saldırı, savunma, tespit, arama kurtarma, hedef belirleme senaryoları uygulanacak.

Tatbikat geçen sene pandemi dolayısıyla yapılamamıştı. Doğrulanmamakla birlikte İsrail medyasında, İniohos 2019 tatbikatı sırasında, "düşman hava savunma sistemlerini felç etme" (SEAT) eğitimi çerçevesinde S-400 benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosunun çalışıldığı iddia edilmişti.