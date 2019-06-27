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100 milyonlarca liralık servetini 7 milyona indirdi

Seçim süresi boyunca yoksulluk edebiyatı yapan İBB koltuğunu ele geçiren CHP'li İmamoğlu'nun maskesi bir kez daha düştü.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:14
100 milyonlarca liralık servetini 7 milyona indirdi

CHP, İP, HDP ve bilumum Erdoğan karşıtlarının desteğiyle İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Beylikdüzü’nde çok kısa sürede inşaat imparatorluğu kuran İmamoğlu, ısrarla gizlediği milyonlarca liralık servetinin bir kısmını açıkladı. Beylikdüzü’nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren İmamoğlu’nun sadece Beylikdüzü’nü değil termal turizm açısından ülkenin en gözde yerlerini parsellediği belirlendi.

Devede kulak

60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu, ısrarla gizlediği servetinin bir kısmını açıkladı. İstanbul adaylığı açıklamasından hemen sonra mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldıran İmamoğlu’nun tapu değerinden beyan ettiği mal varlığında, imparatorluk haline dönüşen inşaat şirketlerine ait menkul ve gayrimenkulleri yazmadığı tespit edildi. 

Villası kaç milyon?

Ortağı olduğu ve içinde çok sayıda içkili eğlence mekanların bulunduğu TerasPark AVM’yi mal varlığına eklemeyen İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde oturduğu villanın değerini 911 bin lira olarak açıkladı. Ultra lüks villanın en az 3-5 kat daha değerli olduğu öğrenildi.

Kibirlerini mütevazılık maskesiyle gizlemeye çalışan İmamoğlu çiftinin açıkladığı mal varlığı beyanında, tapuda 4 milyon 841 bin liralık gayri menkulleri bulunuyor. Banka hesaplarında ise 1 milyon 397 bin 869 lira nakit ile 841 bin lira tutarında mücevheratları görünüyor.

Oysa aynı İmamoğlu’nun 250 bin liralık lüks marka saat taktığı, mitinglerde kaldırdığı sol kolu ile kameralara yakalanmıştı.

Sadece kendi üzerinde 7 milyon liralık mal varlığı bulunan İmamoğlu, 1993 yılında 4 milyon lira sermaye ile kurulan ve soyadlarını taşıyan inşaat firmasının büyük ortağı olduğu göze çarpıyor.

Sıfırdan yarım milyarlık  bir para imparatorluğu kuran İmamoğlu, 2016’da faaliyete geçirdiği SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de kurucusu görünüyor. Mal varlığının büyük bir kısmının babası Hasan İmamoğlu’nun üzerine görülmesi kuşkuları da beraberinde getirdi. Baba İmamoğlu, Güngören’de dükkan, Yalova Termal’de tarla, Beylikdüzü’nde 4 arsa, mesken ve konut, Akçaabat’ta galerili dükkan, konut ve tarla, Sincan’da arsa, Edremit’te konut, 7 arsa ve mesken, Kuşadası’nda ise arsaya sahip.

Kaz Dağları’nda 150 milyonluk site

Akit ise mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, babasının sadece Balıkesir Güre’de 128 dönüm arazi ve 24 daire satın aldığını yazmıştı. Hasan İmamoğlu’nun Kaz Dağları’nda 150 milyon lira değerinde 60’ın üzerinde ev satın aldığı belirtilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:14
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. İP
  4. HDP
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Beylikdüzü
  7. CHP’li İmamoğlu
  8. TerasPark AVM
  9. SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
  10. Hasan İmamoğlu
  11. Yalova Termal
  12. Akit
  13. Beylikdüzü Belediye Başkanı
  14. Balıkesir Güre
  15. Kaz dağları

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  • NurNur53 dk önce
    Allah yanına bırakmaz Allah var gam yok yazılanlar doğru ise işi rast gitmesin ayaklarına dolansın inşaallah
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber1 sa önce
    Erdoğan karşıtları yazmışsın zaten yani Erdoğan’ı artık istemiyor diye yüzde 10 fark ile oy verdi,millet. öyle ya da böyle 23 Haziran’a bu anlamı giydiren erdoğan istifa etsin gitsin Sözün Özü erdoğan karşıtlığı suç değil bunu bir o kalın kafanıza sokun. sizden biriyim. İnanmamakta Serbestsiniz Ve kalın kafalı olmanızdan utanıyorum
  • yakışıyor yakışıyor 1 sa önce
    güzel birde akp deki artışı da yazın o zaman adil haber yaptığınıza inanalım nasıl bir cesaret korkusuzluk eli eleştir bizimkilere yakışıyoronun için kanunlar keskin olmalı hesap hepimize sorulmalı.
  • SaygısızSaygısız1 sa önce
    Adam koltuğu ele geçirmedi SEÇİLDİ. İspatsız istinat İFTİRADIR. Yalanla İslamı bir araya getirende MÜNAFIKTIR.
  • hercaihercai1 sa önce
    EKREM BAŞKAN DEGIL, O SADECE BIR ŞAKLABAN. HEM DE EN YALANCISINDAN!
  • Horoz kentli Horoz kentli 1 sa önce
    Sizin bu guya chp dusmanliginiz ki aslinda chp yandasisinizakp yandasi gibi gorunup ki aslinda akp dusmanisiniz istanbulu izmiri ankarayi kaybettirmedimi birakin artik bu sinsi haberciligi
  • TuranTuran1 sa önce
    nerede chp li başkan varsa birbirlerine böyle imar bedeli yakın gelecek de çok yüksek olacak yerleri peşkeş çekiyorlar.bu herif in beylikdüzüne başkan olmadan önce neyi varmış.????? o zaman verdiği mal varlığı beyanı ile şimdikini karşılaştırın.Eğer vermiş ise...
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    Çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz demiş büyüklerimiz
  • NİLHANNİLHAN1 sa önce
    ne kadar da komik bir köşe yazarı :))) siz açıklasanıza ispatlasanıza Allahaşkına yaaaama belgeli olsun EKREM BAŞKANIMIZIN yayınladığı gibi ;)

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