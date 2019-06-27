100 milyonlarca liralık servetini 7 milyona indirdi

CHP, İP, HDP ve bilumum Erdoğan karşıtlarının desteğiyle İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Beylikdüzü’nde çok kısa sürede inşaat imparatorluğu kuran İmamoğlu, ısrarla gizlediği milyonlarca liralık servetinin bir kısmını açıkladı. Beylikdüzü’nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren İmamoğlu’nun sadece Beylikdüzü’nü değil termal turizm açısından ülkenin en gözde yerlerini parsellediği belirlendi.

Devede kulak

“60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu, ısrarla gizlediği servetinin bir kısmını açıkladı. İstanbul adaylığı açıklamasından hemen sonra mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldıran İmamoğlu’nun tapu değerinden beyan ettiği mal varlığında, imparatorluk haline dönüşen inşaat şirketlerine ait menkul ve gayrimenkulleri yazmadığı tespit edildi.

Villası kaç milyon?

Ortağı olduğu ve içinde çok sayıda içkili eğlence mekanların bulunduğu TerasPark AVM’yi mal varlığına eklemeyen İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde oturduğu villanın değerini 911 bin lira olarak açıkladı. Ultra lüks villanın en az 3-5 kat daha değerli olduğu öğrenildi.

Kibirlerini mütevazılık maskesiyle gizlemeye çalışan İmamoğlu çiftinin açıkladığı mal varlığı beyanında, tapuda 4 milyon 841 bin liralık gayri menkulleri bulunuyor. Banka hesaplarında ise 1 milyon 397 bin 869 lira nakit ile 841 bin lira tutarında mücevheratları görünüyor.

Oysa aynı İmamoğlu’nun 250 bin liralık lüks marka saat taktığı, mitinglerde kaldırdığı sol kolu ile kameralara yakalanmıştı.

Sadece kendi üzerinde 7 milyon liralık mal varlığı bulunan İmamoğlu, 1993 yılında 4 milyon lira sermaye ile kurulan ve soyadlarını taşıyan inşaat firmasının büyük ortağı olduğu göze çarpıyor.

Sıfırdan yarım milyarlık bir para imparatorluğu kuran İmamoğlu, 2016’da faaliyete geçirdiği SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de kurucusu görünüyor. Mal varlığının büyük bir kısmının babası Hasan İmamoğlu’nun üzerine görülmesi kuşkuları da beraberinde getirdi. Baba İmamoğlu, Güngören’de dükkan, Yalova Termal’de tarla, Beylikdüzü’nde 4 arsa, mesken ve konut, Akçaabat’ta galerili dükkan, konut ve tarla, Sincan’da arsa, Edremit’te konut, 7 arsa ve mesken, Kuşadası’nda ise arsaya sahip.

Kaz Dağları’nda 150 milyonluk site

Akit ise mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, babasının sadece Balıkesir Güre’de 128 dönüm arazi ve 24 daire satın aldığını yazmıştı. Hasan İmamoğlu’nun Kaz Dağları’nda 150 milyon lira değerinde 60’ın üzerinde ev satın aldığı belirtilmişti.