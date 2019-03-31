100 milyon yolcu için büyük göçe hazırız

Buğra Kardan

Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı’nı tahliye etmek; İstanbul Havalimanı’nda yerini almak için düğmeye bastı. Taşınma planının ve takviminin belirlenmesinin ardından şirket yöneticileri ile çalışanları teyakkuza geçti. Yeşilköy-Arnavutköy hattında TIR, kamyon ve kamyonet trafiği yoğunlaştı. Şubat ayında başlayan makine ve ekipman sevkiyatı Mart’ta arttı. Dev taşınmanın tamamlanacağı tarihler ve saatler de açıklandı. Büyük göçün 6 Nisan saat 03:00’de başlayacağı, 7 Nisan saat 00.00’da biteceği duyuruldu.

Bin TIR kullanılacak

Taşınma 6 Nisan saat 00.00 ile 10.00 arasında yoğunlaşacak. 10 saatlik süreçte 800 araç yollarda olacak. Her saat ortalama 70 ila 80 araç Atatürk Havalimanı’ndan Basın Ekspres’e ve otobana bağlanarak İstanbul Havalimanı’na geçecek. 5 bin çalışanın görev alacağı taşınmada toplam bin TIR kullanılacak ve 700 operasyonel taşıt, karayoluyla yeni havalimanına götürülecek.

Uçuşlar 6 Nisan’da son

6 Nisan saat 02:00’ye kadar THY’nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanı’ndan devam edecek. 6 Nisan 02:00’den 6 Nisan 14:00’e kadar Atatürk Havalimanı’nda ticari yolcu uçuşları duracak. THY’nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14:00’de İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan saat 00:00’da kapanacak. İstanbul Havalimanı’ndan ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında yolculu uçuş yapılamayacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında yeni havalimanı THY seferlerine açılacak. İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibariyle de tüm uçuşlara açık hale gelecek.

Aycı: Yepyeni bir sabaha uyanacağız

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşıyacakları ekipmanların kapladığı alanın 33 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirterek, “Tüm dünyanın takip edeceği bu büyük göçün ardından yepyeni, güzel bir sabaha uyanacağız” dedi. Aycı, ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 420 uçak ve 100 milyon yolcu hedeflerine büyük katkı yapacağını vurguladı.

Ekşi: Son kontrolleri yaptık

Taşınmaya hazır olduklarını kaydeden Genel Müdür Bilal Ekşi ise “İstanbul Havalimanı’nda arkadaşlarımızla birlikte son kontrollerimizi yaptık. Açılışa hazır olan dış hat salonumuzda Türk Çayı köşesinde yorgunluk çayımızı içtik. Havalimanı da, THY tesisleri de gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

TAV da veda etti

Binlerce çalışanıyla havaalanlarındaki yolcu sirkülasyonunun sağlıklı yürütülmesinde rol oynayan TAV Havalimanları, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına düzenlenen törenle teşekkür etti. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’nün konuşma yaptığı törende çalışanlara teşekkür sertifikası ve anı plaketi verildi.

200 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. 29 Ekim 2018’de görkemli bir törenle hizmete açılan 1,4 milyon metrekare genişliğindeki terminal binası, yeme-içme alanlarını ve önemli mağazaları bünyesinde bulunduruyor.