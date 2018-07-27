100 milyon turisti ağırlayacak kapasite var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, turizm sektörünün ayakta durması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Türkiye’ye 2016’da 22 milyon turist geldiğini, rakamın bu yıl 40 milyona ulaşmasını beklediğini belirten Bağlıkaya, “Dünyada bir başka ülke gösterebilir miyiz? Ülkemiz kadar büyük badireler atlatsın, büyük olaylar yaşasın ve daha sonra bu kadar turisti tekrar ağırlayabilsin. Aynı zamanda turizm sektörünü ayakta tutsun. Bazen turist geri gelir ama sektör ayakta değildir. Çünkü her şey bitmiştir. Topyekün bir hareketle ve tedbirlerle sektör ayakta tutuldu” diye konuştu.

Türkiye’nin, potansiyelini 2 yılda yüzde 50’ye yakın artırdığına işaret eden Bağlıkaya, sektör paydaşlarının bu yolda attığı adımları da çok sağlıklı bulduğunu dile getirdi.