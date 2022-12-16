100 milyon dolarlık borsa vurgunu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Adalet Bakanlığ ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sosyal medyadaki borsa manipülasyonuna karşı harekete geçti.

SEC'in oluşturduğu şikayet dilekçesinde sekiz sosyal medya fenomeni, acemi yatırımcıları manipüle ederek milyonlarca dolar kazanmakla suçlandı.

Dilekçeye göre sadece 2020 Ocak ve 2022 Nisan arasıdna sekiz fenomen pump - dump (yapay bir şekilde fiyatları yükseltip düşürmek) işlemleriyle 100 milyon dolardan fazla para kazandı.

SEC, sosyal medya fenomenlerinden yedisinin kendilerini Twitter'da ve Discord sohbet odalarında başarılı tüccarlar olarak tanıttığını ve takipçilerini belirli hisse senetlerini satın almaya teşvik ettiğini söyledi.

Komisyon, tanıtılan hisse senetlerinin fiyatları veya hacimleri yükseldiğinde, "influencer'ların" menkul kıymetleri tanıtırken satma planlarını hiç açıklamadan düzenli olarak hisselerini sattıklarını belirtti.

TAKİPÇİLERİNDEN YARARLANDILAR

SEC'in İcra Bölümü'nün Piyasayı Kötüye Kullanma Birimi Başkanı Joseph Sansone, "Sanıklar, acemi yatırımcıların geniş bir takipçi kitlesini toplamak için sosyal medyayı kullandılar ve ardından onları sürekli olarak yanlış bilgilerle besleyerek takipçilerinden yararlandılar" dedi.

SEC'in şikayetinde Perry Matlock (@PJ_Matlock), John Rybarcyzk (@Ultra_Calls), Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts) Mitchell Hennes ve Daniel Knight (@DipDeity) hesapları hakkında şikayet oluşturuldu.

Daniel Knight'in yaptığı podcast programıyla, şikayet dilekçesinde adı geçen diğer kişileri ağırladığı ve birlikte ticaret yaptıkları ifade edildi.

SEC'in soruşturma haberlerinden sonra Perry Matlock'un Twitter hesabı askıya alınırken, diğer influencer'lar paylaşım yapmayı bıraktı.

YAŞAM TARZLARIYLA ETKİLEMEYE ÇALIŞTILAR

Adalet Bakanlığı, sanıkların başkalarını yetenekli borsa tüccarları olduklarına inandırmak için "abartılı yaşam tarzlarını" sergilediklerini söyledi.

Bakanlık, suçlu bulunmaları halinde, her birinin menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan ve menkul kıymetler dolandırıcılığından suçlanan her birinin maksimum 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

KARDASHIAN'A CEZA VERİLMİŞTİ

Ekim ayında SEC, Kim Kardashian'ın kripto para birimlerini tanıtmasını üç yıl süreyle yasakladı. Kardashian, kendisine bunun için para ödendiğini açıkça belirtmeden 330 milyon Instagram takipçisine bir kripto güvenlik hizmeti önerdiği gerekçesiyle için 1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.



2020'de aktör Steven Seagal , SEC ile benzer bir anlaşmanın parçası olarak 300.000 dolardan fazla ödemeyi kabul etti. Seagal da üç yıllık tanıtım yasağı aldı.

Yine 2018'de SEC, profesyonel boksör Floyd Mayweather Jr. ve müzik yapımcısı DJ Khaled'i, kripto para tanıtımlarından kazandıkları parayı açıklamamakla suçlamıştı.