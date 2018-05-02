100 milyarlık barış

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan reform paketi, sigorta ve vergi primlerinde ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkân sağlarken, 13 milyon ‘sorunlu’ yapı için de imar barışı getiriyor.

DEVLET İLE BARIŞMAK MÜMKÜN

Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, reform paketinin kalkınma ve refahı arttıracağına işaret etti. Kurt, “Paket bütçeye de katkıda bulunur. Prim ve vergi barışından 60 milyar lira gelir. Bu tutar imar barışı ile 100 milyar lirayı görür” dedi. Kurt, ilave olarak şu açıklamalarda bulundu: “Şu aşamada primlerini ve vergilerini ödeyemeyenlere, trafik kurallarını ihlal edenlere, tapuları olmayanlara önemli bir imkân tanınıyor. Onlara ‘gelin barışalım, anlaşalım’ deniyor. Muhakkak ki bu önemli bir adım. Ülkemiz önemli darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldı. Hain girişimler ile ekonomimiz de hedef alındı. Tabii bu dönemde prim ve vergilerini ödeyemeyenler oldu. Muhakkak ki onlara iyi haber vermek, imkân tanımak gereklilikti.”

EKONOMİYİ DİNAMİK KILAR

2005-2007 döneminin Gelir İdaresi Başkanlığı görevinde bulunan Osman Arıoğlu, vergide yeniden yapılandırma ile alacakların indirimli olarak tahsil edileceğini belirtti. Arıoğlu, “Yapılandırma devletin gelirlerini arttırdığı gibi ekonomiyi dinamik kılar, mükellefleri rahatlatır” ifadesini kullandı.

YAPILANDIRMA BAŞARILI OLUR

Yapılandırmanın başarılı olacağını savunan Arıoğlu, şöyle devam etti: “Burada elde edilecek gelir 2017’de yapılan yapılandırmayı yüzde 10-20 aşabilir. Yapılandırmada zamanlama çok çok mühim. 2003’ten bu yana yapılandırmalarda tahminleri geçen bir başarı var. Başvuruları ve elde edilen gelirleri görüyoruz. Burada zamanlamanın önemli rol oynadığı aşikâr.”

ÜRETİCİ VE TÜCCAR MEMNUN

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘24 milyar liralık reform paketi’ ifade ettiği düzenleme, üreticiler ve tüccarlar tarafından da olumlu karşılandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, paketin ekonominin dinamizmini arttıracağını kaydederek, “Prim, vergi ve imar barışı ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli” yorumunu yaptı. Avdagiç, yapılandırmaların ve stok affının hem toplumun hem de reel sektörün yararına olacağını vurguladı. Avdagiç, yapılandırmadan faydalananların yeni yatırımlara rahat şekilde başlayabileceğini dile getirdi.

EKONOMİYİ BÜYÜTECEK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da reform paketinin ekonomiyi büyüteceğine temas etti. Baran, “Primlerin ve vergilerin yeniden yapılandırılması toplumu rahatlatacak, ekonomiyi büyütecek” dedi. Baran, prim ve vergilerini zamanında ödeyenlere de müjde verilmesini talep etti.

YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise reform paketinin girişimcilerin yararına olacağına değindi. Özdebir, şu görüşleri paylaştı: “Bu sayfa girişimcilerimizin ileriye yönelik plan yapmalarını kolaylaştıracak, yeni yatırımları için engelsiz bir başlangıç yapmalarını mümkün kılacaktır. Bu da ekonomi adına olumlu olacaktır. Devlet de bu paket ile alacaklarını tahsil ederek gelirlerini arttıracak. Böylece yeni yatırımların yardımı ile ekonomi büyüyecek.”

TAHSİLATTA BÜYÜK BAŞARI

Yeniden yapılandırmalarda hedefler bir bir yakalanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar dâhilinde yapılandırmalardan ilk 3 ayda 3 milyar 945 milyon lira tahsil ettiklerini duyurdu. Ağbal, 2017’de bu rakamın 31 milyar lirayı geçtiğini ekledi.