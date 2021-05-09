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Ekonomi 100 m² imalathane icradan satılacak
Ekonomi

100 m² imalathane icradan satılacak

Bakırköy 18. İcra Dairesi, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2919 Ada, 10 Parsel, 6.012,00 M2 Yüzölçümlü, 772/120000 Arsa Paylı Zemin Kat 45 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı Sanayi Tipi İmalathanenin Tamamını 600 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:18:00 -
100 m² imalathane icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda “Satışa konu olan İstanbul ili, Zeytinbumu ilçesi, Maltepe (tapuda Merkezefendi) Mahallesi, 2919 ada, 10 parselde bulunan Davutpaşa Caddesi 20-22 kapı numaralı Besler İş Merkezinin zemin katında 45 bağımsız bölüm numaralı iş yeridir. Taşınmaz zemin+ normal kat kullanımlıdır. Asma kat tam kata iblağ edilmiş olup bitişiğindeki taşınmazla birleştirilmiş olarak kullanılmaktadır. Mutfak ve wc.si bulunmaktadır. Zemin kaplamaları seramik, cepheleri alüminyum doğramalı camlı olup, toplam brüt alanı yaklaşık 100 m2 dir. Ana taşınmaz 2 bodrum+zemin+asma kat+2 normal katlı, 128 bağımsız bölümlü olup yaklaşık 27-28 yıllıktır.Taşınmaz Gümüşsüyü Caddesine yaklaşık 70 m, D-100 Karayoluna yaklaşık 400 m, Topkapı Maltepe Caddesine yaklaşık 1 km, General Ali Rıza Gürcan Caddesine yaklaşık 700 m mesafededir. Yakın çevresinde İş Merkezleri, bankalar, yeme içme mekanları, iş yerleri, atölyeler, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Koç Üniversitesi Hastanesi yer almaktadır. Toplu taşıma güzergahlarına, metronun Davutpaşa-Yıldız İstasyonuna, metrobüs ve otobüsün Cevizlibağ Duraklarına yürüme mesafesindedir.“ denilmektedir.

Satış 15.06.2021 günü saat 13.40’ta Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu’nda yapılacak.

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