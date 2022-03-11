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Siyaset 100 km hızla giderken 'Yol kapalı' dedi! İP'li isim alay konusu oldu
Siyaset

100 km hızla giderken 'Yol kapalı' dedi! İP'li isim alay konusu oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara'dan İstanbul'a 100 Km hızla giderken video çekerek şeritlerin dahi görünmesine 'Tuzlama yapılmamış, yol kapalı' diyen İYİ Partili Erhan Usta sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 14:34:00 -

İYİ Partili Erhan Usta bugün Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yolculuğu kamera kaydına aldı. İktidarı eleştirmek için bahane arayan Erhan Usta, yolun tamamen açık olmasına, şeritlerin dahi görünmesine rağmen, otoyolda tuzlama çalışması yapılmadığını iddia ederek hükümete yönelik sözler sarf etti. İçinde bulunduğu otomobilin kar yağışına rağmen neredeyse 100 km hızla gittiğini görmezden gelen Usta, bu paylaşımı sonrası büyük eleştiri aldı.

İmamoğlu'nu koruma girişimi

Erhan Usta, geçtiğimiz ay İstanbul'a yoğun yağan kar yağışında balıkçıda yemek yemesi sonrası sınıfta kalan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu korumak için yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.

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