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Gündem 100 gün geçti, hala açıklanmadı! MEB'de 'mülakat' belirsizliği
Gündem

100 gün geçti, hala açıklanmadı! MEB'de 'mülakat' belirsizliği

MEB'in unvan değişikliği sınavına girenler merakla unvan değişikliği mülakat tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim çalışanları girdikleri unvan değişikliği sınav sonuçlarının açıklandığı 22 Mart itibariyle merakla MEB unvan değişikliği mülakat ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. MEB Unvan değişikliği ve Görevde Yükselme sınavı eğitim dışı personel için uzun yıllardan sonra yapılmıştı. Peki, MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:05:00 - 2021-06-24 21:10:24
100 gün geçti, hala açıklanmadı! MEB'de 'mülakat' belirsizliği

MEB Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme sınav sonuçlarının açıklanmasının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen mülakat tarihleri belirsizliğini koruyor. 

100 gün geçti, MEB unvan değişikliği mülakatı hala açıklanmadı

Milli Eğitim Bakanlığı 2-3 Mart 2021 tarihlerinde unvan değişikliği sınavı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları 22 Mart 2021 tarihinde açıkladı, Unvan değişikliği sınavında 100 gün geçmesine rağmen mülakat tarihi ve tercih takvimi henüz açıklamadı.

Mülakat tarihleri sabırsızlıkla bekleniyor

Sınava giren adaylar belirsizliğin ortadan kaldırılmasını ve bir takvimin ilan edilmesini talep ediyor.

Alışık olunmayan bu durum karşısında MEB'in tarihleri kısa sürede açıklaması bekleniyor. 

 

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