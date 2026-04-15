SON DAKİKA
Dünya 100 euro verdi, Picasso tablosu kazandı!
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait yaklaşık 1 milyon euro değerindeki özgün bir tablo, hayır amacıyla düzenlenen çekiliş sonucunda bir talihliye verildi. 58 yaşındaki mühendis ve sanat tutkunu Ari Hodara, kazandığını Christie’s tarafından gerçekleştirilen görüntülü arama ile öğrendi. Hodara, ilk anda şaşkınlık yaşayarak “Bunun gerçek olduğunu nasıl anlayabilirim?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“100 euroya 1 Picasso” adıyla organize edilen çekilişte dünya genelinde 120 bini aşkın bilet satılırken, her biri 100 eurodan yaklaşık 11 milyon euro gelir elde edildi.

Kazanan eser, Picasso’nun 1941 tarihli “Tete de Femme” (Kadın Başı) adlı çalışması oldu. Sanatçının kübist üslubunu yansıtan tabloda, ilham kaynağı ve partneri Dora Maar betimleniyor.

Hafta sonu tesadüfen çekilişi fark edip bilet aldığını belirten Hodara, “Kazanmayı beklemezsiniz ama sanata ilgim var, bu benim için çok güzel bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Çekiliş, Fransız gazeteci Peri Cochin tarafından, Picasso ailesi ve vakfının katkılarıyla düzenlendi. Elde edilen gelirin 1 milyon eurosu eserin sahibi Opera Gallery’ye aktarılırken, kalan kısmı Fransa’daki Alzheimer araştırmalarına bağışlanacak.

Bu organizasyon, ilk kez 2013’te başlatılan kampanyanın üçüncü ayağını oluşturdu. Daha önceki çekilişlerden sağlanan gelirler ise Sur kentinin korunması ile Afrika’daki çeşitli ülkelerde su ve sanitasyon projelerine yönlendirilmişti.

