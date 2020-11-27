100 Binlerce çocuk Avrupa'da kayboldu! Ne oluyor bu çocuklara?

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, TBMM ile AKPM Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması" konferansında konuştu.



Raportörlüğünü yaptığı, "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlıklı raporun AKPM tarafından Ocak 2020'de kabul edildiğini anımsatan Yaşar, günde en az bir çocuğun kaybolduğunun BM tarafından belgelenmesinin ardından çalışma başlattıklarını ve rapor hazırlama sürecinde yüz binlerce çocuğun kayıp olduğunu gördüklerini söyledi.



Harekete geçilmeli



Yaşar, "Yüz binlerce çocuk demek abartılı bir rakam değil. Bugün bile kaybolmaya devam ediyorlar. Çocuklar kayboluyor. Ne oluyor peki bu çocuklara? Raporda birtakım tespitlerde de bulunduk. Artık teorik tartışmaları bırakıp harekete geçmek gerekiyor" dedi.



Göçmen çocukların, dilini, kültürünü bilmedikleri bir coğrafyada suç örgütlerinin ağına düştüğünü belirten Yaşar, bu çocukların başlarına ne geldiği ihtimallerinin çok korkunç olduğunu dile getirdi. Yaşar, "Hep kayıp sayısına odaklanıyoruz. Sayıdan ziyade bu çocukların başına gelebilecek ihtimallere odaklanmalıyız. Çocukların başına gelme ihtimali olan şeyler, bir çocuğun bile başına gelse, bence dünyanın ayağa kalkması gerekir" dedi.



Kayıp göçmen ve mülteci çocuklarla ilgili yüksek ses vermesinin TBMM'ye çok yakışacağına dikkati çeken Yaşar, “Çünkü dünyada en fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. 1 milyon 600 bin çocuk mülteci bizim ülkemizde. TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde bu toplantının yapılmasını çok önemli" dedi.



İnterpol, kayıtlarında çocuklara yer vermiyor



Avrupa'daki kayıp çocuklarla ilgili yapılması gerekenlerden bazılarının çok basit işlemler olduğuna işaret eden Serap Yaşar, şunları kaydetti: "İnterpol'ün kayıplar ve ölüm kayıtlarının tutulduğu sarı ve siyah bültenlerde bu çocuklara yer verilmiyor. Biz, raporda bunu tespit ettik. Schengen bilgi sisteminde de kayıtları yok. Sınır geçişlerinde düzenleme yok. Annesi, babası olmayan o çocukların sahibi devlettir, korumakla yükümlü olan da devlet kurumları olmalıdır. Avrupa’da bu konuda büyük boşluklar var ve çocuklar bu boşluklarda kayboluyor. Avrupa, yurttaşları için uyguladığı hukuk sistemini onlara da uygulamalıdır. Kayıpları önlemenin en etkili yolu çocukları ebeveynleri ile buluşturmaktır. Kayıpları önlemek, kayıpları bulmaktan çok daha kolay."

Organ mafyası, fuhuş çeteleri ve suç örgütlerinin eline düşüyorlar

20 bine yakını Almanya’da olmak üzere AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 2 yıl önce açıklanan son rakamlara göre 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Uzmanlar gerçek rakamların ise bu rakamların çok çok üzerinde olduğuna dikkati çekiyor. Bu çocukların nerede olduğu, başlarına ne geldiği bilinmiyor. Bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin. Bu çocukların ileride bir terör örgütünün mensubu olarak ortaya çıkması da kuvvetli ihtimaller arasında gösteriliyor.