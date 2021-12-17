100 bin TL'yi böyle çaldılar! Kapkaç anı kamerada

Türkiye'nin çeşitli illerinde banka ve noter gibi yerlerden çıkan vatandaşları takip eden iki şahıs, kapkaç yapıyordu. Son olarak 8 Aralık tarihinde Çayırova'da bankadan çıkan bir kişiyi takip eden iki şüpheli, otomobil ile yanaştıkları şahıstan, içi 100 bin lira dolu çantayı çaldı.



Kamera kayıtlarına anbean yansıyan görüntülerde, arabasına çantayı yerleştiren vatandaş, sürücü koltuğuna geçti. Bu sırada gelen iki kişi arka kapıyı açıp çantayı aldı. Hemen yan tarafta bulunan bir başka sürücü, olayı fark edince zanlıların aracına çarparak durdurmak istedi, ancak başarılı olamadı. Parası çalınan şahıs da hızla uzaklaşan aracın arkasından koştu.

Plakaları kopyalamışlar

Ayrıca zanlıların araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kullandıkları öğrenildi. M.M ve N.M adlı iki zanlı İzmir'e gittikleri esnada polis ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı. M.M ve N.M asayiş bürodaki incelemelerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.