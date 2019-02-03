100 bin dönüm arazi sular altında kaldı! 'Meyve ve sebze fiyatlarına zam gelebilir'

Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Beldenin yarısını yutan taşkının boyutu havadan görüntülendi. Bölgede yaşayan üreticiler, haziran ayına kadar üretim faaliyetlerinin yapılamayacağını söylediler.

Sebze-meyve fiyatlarının tavan yaptığı dönemde bir kötü haber de Aydın’dan geldi. Bölgede son günlerde etkili olan yağışlı hava sebebiyle nehir yatağında taşkın oluştu. 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Sıkıntılı günler yaşanmaya başlandı

Son yılların en yağışlı ocak ayını geride bırakan Aydın’da, taşkının neden olduğu zararın boyutu giderek artıyor. Bölgede yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son 3 yıldır yaşanmayan taşkın, Büyük Menderes Nehri yatağının aşırı yağışlarla birlikte patlamasıyla yüzünü yeniden gösterdi.

Bölgedeki bazı karayollarını ulaşıma kapayan ve Koçarlı’nın 3 bin kişilik nüfusuyla en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Yeniköy beldesinin yarısını yutan taşkın suları, Koçarlı ve Söke ovalarında yaklaşık 100 bin dönüm araziyi göle çevirdi.

Çine Adnan Menderes Barajı'nın devreye girmesi ve Büyük Menderes Nehri'nin aşağı Büyük Menderes Havzası'nda yapılan nehir yatağı ıslah çalışmaları nedeniyle 3 yıldır taşkın yaşamadığı için ovadan 2 ürün almaya başlayan üretici, bu yıl ciddi boyutlara ulaşan taşkın zararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

“3-4 gündür suyla boğuşuyoruz"

Buğday, arpa ve yonca başta olmak üzere 100 bin dönüm araziye etkilen ürünler, suyla dolan arazilerde çürümeye başladı. En erken 1 ay, bazı çukur olan bölgelerde ise Haziran ayına kadar tarımsal faaliyetlerin yapılamayacağını savunan üreticiler, şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Tarla, ev ve ahırlarının sular altında kaldığını belirten üretici Mustafa Altındiş, “3-4 gündür suyla boğuşuyoruz. Hayvanlarımın karnını su olmayan bir bölgeye götürerek doyurabiliyorum. Bütün mahsulümüz sular altında. Koçarlı Ovası’ndan başlayarak Söke Ovası’na kadar 50-100 bin hektar arazi sular altında kalmış durumda. 1 aydan önce bu su buradan çekilmez. Buğday, arpa ve yonca başta olmak üzere ektiğimiz bütün yem bitkileri suyun içinde çürüyor. Yem bitkilerinin çürümesi, hayvancılık sektörünü çok olumsuz etkileyecek. Ektiğimiz yem bitkilerinden hiç faydalanamayacağız” dedi.

“Kış mahsulü tamamen çürüdü”

Bu yıl ovadan 2 ürün almanın imkansız hale geldiğini iddia eden Altındiş, şöyle konuştu: “Kış mahsulü bitti. Şimdi yaz mahsulü ekeceğiz ama ekmek için tarla da bulamayacağız. Masraflarımız çok artacak, Allah sonumuzu hayretsin. Çiftçiler bu durumda en az 1 ayda daha ovaya inemez. 1 aydan sonra ise ne olacağı meçhul. Zaten bazı yerler de devamlı suyun içerisinde kalacak. Bu arazilerde Haziran ayına kadar hiçbir iş yapılamaz. Hazirana kadar tarlaya saban sokamayız.