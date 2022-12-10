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Ekonomi 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'ın hamlesi işe yaradı!
Ekonomi

10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'ın hamlesi işe yaradı!

Yaptığı denetimlerin ardından 10 zincir marketi mühürleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğrafını paylaşan Savcı Sayan, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 07:01:00 - 2022-12-10 07:08:21
10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'ın hamlesi işe yaradı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik fahiş fiyat eleştirilerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehir genelinde hafta başından bu yana çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri denetimlerde kurallara uymayan 10 zincir market şubesini mühürledi.

"Demek ki; isteyince oluyormuş""

Denetimlerin aralıksız süreceği mesajını veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sayan, zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğraflarını paylaşarak, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" notunu düştü.

"Canları istediğinde indirim yapabiliyorlarmış"

Öte yandan Savcı Sayan, son günlerde zincir marketlerle ilgili sık sık paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin yaptığı indirimi paylaşan Sayan, "Demek ki, canları istediğinde indirim yapabiliyorlarmış" demişti.

"İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz"

Sayan, BİM CEO'su Galip Aykaç'a da tepki göstermişti. Sayan, "Darbe generalleri edasıyla konuşan üç harflilerin CEO'su sizden korkan sizin gibi olsun. Bu toprağın ekmeği ile büyüyen bu toprağın çocukları olarak halkımızı siz tefecilere ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"Halkımız zincir marketlerden büyüktür"

Bir diğer paylaşımda ise Sayan, "Para kazanmaya gelince eyvallah, kurallara uymaya gelince yallah. Unutmayın ki; Halkımız zincir marketlerden büyüktür" demişti.

 

 

 

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