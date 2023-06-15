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Dünya 10 yılda 11 milyar sterlinlik flaş açıklama: büyük pay yapmak istiyorlar! Yeni şirket, harekete geçtiler
Dünya

10 yılda 11 milyar sterlinlik flaş açıklama: büyük pay yapmak istiyorlar! Yeni şirket, harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-06-15 09:19:00 - 2023-06-15 09:22:39
10 yılda 11 milyar sterlinlik flaş açıklama: büyük pay yapmak istiyorlar! Yeni şirket, harekete geçtiler

Vodafone ve Hutchison flaş açıklamayı paylaştılar. Ülkemizde yasa dışı ticaret hacmi bakımından önemli bir payı ala Telekomünikasyon şirketleri Vodafone ve Hutchison, İngiltere'deki faaliyetlerini birleştirerek gelecek 10 yılda 11 milyar sterlin yatırım yapacaklarını açıkladı. Bilişim sektöründeki şirketlerden yeni hamle...

Telekomünikasyon dünyasında önemli bir iş birliği adımı atılıyor. Fransa merkezli Hutchinson ile İngiltere merkezli Vodafone, güçlerini birleştireceğini açıkladı

Şirketlerin açıklamasına göre, Vodafone UK ile Hutchison bünyesindeki mobil ağ şirketi Three UK birleşecek. Bu birleşimden doğan yapıda Vodafone yüzde 51, Hutchison yüzde 49 pay sahibi olacak.

YENİ BİR ŞİRKET DOĞACAK

Birleşimden doğan yeni şirket, Avrupa'nın "en gelişmiş bağımsız 5G ağlarından birini oluşturmak" için gelecek 10 yılda 11 milyar sterlin yatırım yapacak.

Söz konusu birleşimin 2024'ten önce tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun onayını alması gerekiyor.
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