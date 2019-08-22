0553 313 94 23

10 yıl süren davayı kazanınca köy yolunu ulaşıma kapattılar

Şebinkarahisar'da 14 köye ulaşımın sağlandığı yolun tarlalarından geçtiğini 10 yıl süren mahkeme sonucu ispat eden arazi sahipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma kapattı- Kaymakamlık ile Belediye, köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için tali yol çalışması başlattı

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
10 yıl süren davayı kazanınca köy yolunu ulaşıma kapattılar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 14 köye ulaşımın sağlandığı Şahinler grup köy yolunun bir kısmının tarlalarından geçtiğini ileri süren arazi sahipleri, 10 yıl süren davayı kazanınca iş makineleriyle yolu ulaşıma kapattı.

Şebinkarahisar'ın Taş Mahallesi Bahçeler semtindeki yolun bir kısmının arazilerinden geçtiğini iddia eden Günal, Erdal, Ednan ve Esman Uzun, yolun iptal edilmesi için Şebinkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Yargılama sonunda arazi sahiplerinin davayı kazanması üzerine İl Özel İdaresi, Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtayın da lehlerine karar verdiği arazi sahipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma kapatarak tarlayla birleştirdi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Belediyesi, yolun kapanması nedeniyle köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için tali yol çalışması başlattı.

Kaymakam Taner Tengir, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının herkesi bağladığını, tüm tarafların karara uymak durumunda olduğunu belirtti.

Tali yolun bakım ve onarımını yapacaklarını belirten Tengir, "Arkadaşlarımız var gücüyle çalışıp yolu hazır hale getirmeye gayret gösteriyorlar. Belediyemizle bir haftaya kadar tali yolun alt yapısını hazırlayıp birinci kat asfaltını dökmeyi planlıyoruz. Ardından da yolun devamı olan Şahinler grup yolunu yapacağız." diye konuştu.

Davayı kazanan arazi sahiplerinden Günal Uzun ise yüz dönümlük tarlanın 6,5 dönümünden yol geçtiğini belirtti.

1995'te satın aldığı tarladan 3 yıl sonra yol geçtiğini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"O zaman bütçemiz yetersiz olduğu için mahkemeye veremedik. Boynumuzu eğdik, sesimizi çıkarmadık. O zamandan beri yolu kullandılar. 2009'da dönemin bazı köy muhtarları yolu daralttığım gerekçesiyle önce Kaymakamlığa sonra da savcılığa şikayet ederek beni mahkemeye verdiler. Davayı kazandıktan sonra Yargıtay kararı bozdu. 4 yıl da Özel İdare ile mahkemem sürdü. Yaklaşık 10 yıl süren davayı kazandıktan sonra tapulu yerimden geçen yolu kapattım. Kendi tapulu yerim için 10 yıldır mahkemelerde uğraştım."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
  1. Şebinkarahisar
  2. tarlasından geçen yolu kapattı
  3. YARGITAY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok iddia: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir
    1. Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok..
    2. Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
    3. 9. sınıf lise nakil işlemleri MEB 2019
    4. 10 yıl süren davayı kazanınca köy..
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. İngiltere ile Irak arasında savunma iş..
    7. Lübnan'daki Filistinli mülteciler..
    8. 11. sınıf nakil işlemleri nasıl..
    9. Tatil için Antalya'ya gelen kadın..
    10. ABD Açık'ta açılışı Serena Williams..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders..
    12. AEK-Trabzonspor maçından notlar
    13. Oğlunun HDP’liler tarafından..
    14. Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen,..
    15. Cezayir'in eski Adalet Bakanı tutuklu..
    16. Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2..
    17. Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
    18. İçişleri Bakanlığı:"Son dönemde terör..
    19. Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün..
    20. Görme engelli milli futbolcuların..
    21. Makilik alandaki yangında mahsur kalan..
    22. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    23. Siirt'te "pat pat" devrildi: 1'i ağır..
    24. N’Koudou Beşiktaş’la ilk antrenmanına..
    25. Kaynaşlı’da dereler taştı
    26. KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs..
    27. Balıkesir'de çıkan orman yangını..
    28. KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs..
    29. Düzce'de sağanak
    30. BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal