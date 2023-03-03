10 yaşındaki kayıp depremzede Erva'dan acı haber
Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından sağ çıkarıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Erva'dan üzücü haber geldi.
Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından sağ çıkarıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Erva'dan üzücü haber geldi. CNN Türk'ün haberine göre; küçük kızın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Erva, depremle yerle bir olan binadan sağ salim çıkarılmış, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. 25 gündür her yerde aranan küçük kızın kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.
Baba Abdullah Aktaş'tan alınan DNA örnekleri ile yapılan incelemede DNA numunelerinin uyuştuğu tespit edildi.