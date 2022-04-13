10 yaşındaki çocuğa İsrail zulmü
Sık sık Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail güçleri bu sefer 10 yaşındaki çocuğu hedef aldı.
İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğa işken uyguladı. O dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.
Sık sık Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail güçleri bu sefer 10 yaşındaki çocuğu hedef aldı.
İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğa işken uyguladı. O dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.
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