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Aktüel

10 yaşındaki Baran’a hastane odasında 23 Nisan sürprizi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görüntülü arayarak yaptığı sürprizle kutladı.

2020-04-22 16:54:46 -
10 yaşındaki Baran’a hastane odasında 23 Nisan sürprizi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görüntülü arayarak yaptığı sürprizle kutladı. Hastane odasındaki 10 yaşındaki Baran Yılmaz’ın mutluluğu ise dikkat çekti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hasta çocukları unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eklem iltihabı nedeniyle yatış yapan 10 yaşındaki Baran Yılmaz’ı görüntülü arayarak bayramını kutladı. Kendisi için gönderilen pastadaki mumları üfleyen Yılmaz, duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Köken kendisinden bilgisayar isteyen Yılmaz’ın isteğini kabul ederek onu bir kez daha mutlu etti. Hastanede gösterdiği yapan jonklör ise renkli anlara neden oldu. Ezberlediği 23 Nisan şiirini okuyan dördüncü sınıf öğrencisi Baran Yılmaz, “Çok heyecanlıyım. Pastam çok güzel gözüküyor. Bütün çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” diye konuştu.



“Bunu Baran’ıma yaşattığı için çok teşekkür ederim”


Baran Yılmaz’ın anneannesi Nur Dülder, “İlk baştan önce bir hüzünlüydük. Bugün bize belediye başkanımızın yaşattığı 23 Nisan’ı ömrüm boyunca unutamayacağım. Belediye başkanıma bunu Baran’ıma yaşattığı için çok teşekkür ederim” dedi.

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