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10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdullah Batı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
10 yaşındaki Abdullah hayata tutunamadı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdullah Batı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Eski Belediye Başkan yardımcısı ve Konyaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Batı’nın oğlu Abdullah Batı (10), Korkuteli Yeni Mahalledeki evlerinin önünde bisikletten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah, önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı; ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Abdullah Batı’nın cenazesi Korkuteli ilçesi Yeni Mahalledeki evinde alınarakbugün Uzunoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Çocuğun, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü babası Mehmet Batı, sosyal medya hesabından, “Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu” paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
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