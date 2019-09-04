10. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya’da düzenlenecek

10. Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun destekleriyle 6-7 Ekim’de Antalya’da düzenlenecek. Zirveye, bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası enerji uzmanının katılımı bekleniyor. Yerli ve yabancı uzmanlar, Türkiye ve global enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve gelecek trendleri ele alacak. Zirvede, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey isimler bir araya gelecek.