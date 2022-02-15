10 terörist daha öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YENİ AKİT / ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullanıdı.