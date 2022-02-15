  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 10 terörist daha öldürüldü!
Gündem

10 terörist daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:05:00 - 2022-02-15 16:06:35
10 terörist daha öldürüldü!

YENİ AKİT / ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullanıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay