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Dünya 10 saniyede 26 defa ısırdılar! 'Öleceğim sandım'
Dünya

10 saniyede 26 defa ısırdılar! 'Öleceğim sandım'

Singapur'da yürüyüş yapmak için gittiği parkta su samuru sürüsü tarafından kovalanan bir adam defalarca ısırıldığını ve ölmekten son anda kurtulduğunu söyledi. 10 saniye içinde 26 defa ısırıldığını söyleyen Spencer, yaklaşık 20 samurunun kendisini kovaladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:03:00 -
10 saniyede 26 defa ısırdılar! 'Öleceğim sandım'

Güneydoğu Asya'da bir ada ülkesi olan Singapur'da yaşayan İngiliz Graham George Spencer, sabah erken saatlerde botanik parkında yürüyüşe çıktığı sırada bir su samuru ailesi tarafından kovalandı. 10 saniye içinde 26 defa ısırıldığını söyleyen Spencer, yaklaşık 20 samurunun kendisini kovaladığını belirtti.

The Straits Times'a verdiği görüşte Spencer, hayvanların ilk başlarda sessizce hareket ettiğini ancak başka bir adam onlara doğru koştuktan sonra su samurlarının çileden çıktığını ifade etti. Koşucu hayvanlardan kaçmayı başardı ama parkta yürüyüş yapan Spencer, onun kadar şanslı değildi.

Su samurlarının üzerine saldırdıklarını, ayak bileklerini, bacaklarını ve kalçalarını ısırarak düşmesine neden olduklarını ifade eden Spencer, "Öleceğim sandım" dedi.

Spencer'ın kendisinden yaklaşık 15 adım uzakta olan arkadaşı, su samurlarını korkutmak için çığlık atarak koşmasıyla ısırıklardan kurtulan Spencer'a ilk müdahale park ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra yaralarını tedavi ettirmek için hastaneye giden Spencer'a tetanoz aşısı vuruldu ve antibiyotik tedavisi uygulandı.


Ada ülkesi Singapur'da su samurlarının varlığı ise geçmişe dayanıyor. 1970'lerde kirlilik nedeniyle uzaklaşan bu hayvanlar, son yıllarda ülkenin nehir kaynakları yeniden temizlendiği için geri döndüler.
Nehirde yaşayan su samurları iyi huylu görünse de, bu onların ilk saldırısı değil.

Mayıs ayında, Singapur'daki Kallang Nehri yakınında 77 yaşındaki bir adamın egzersiz yaparken bir su samuru tarafından bacağından ısırıldığı basına yansımıştı. Bunun dışından bildirilen bir dizi habere göre, su samurlarının bölgedeki dere, nehir ve göllerin yakınındaki köpeklere, çocuklara, yetişkinlere saldırdığı da aktarıldı.

Singapur Ulusal Parklar Kurulu, su samurlarına yaklaşmanın onları korkutabileceği, bu nedenle insanların hayvanlardan güvenli bir mesafede durmaları ve dokunmamaları konusunda uyarıyorlar.

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