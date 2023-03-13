10 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi, Güç Birliği Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Özal aday oldu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı cuma saat 15.00'te Bakırköy'de WOW Hotel'de gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısı cuma günü yapılacak

Türkiye İttifakı Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından yapılan açıklamada, "17 Mart 2023 tarihinde, ittifakta bulunan partilerin genel başkanlarının katılımıyla "Ortak Mutabakat Bildirgesi"nin imza töreni ve Sayın Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Özal kimdir?

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina Devlet Üniversitesi'nde aldıktan sonra Uluslararası Ekonomi ve Finans dalında mastır eğitimini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Devlet Üniversitesi'nde aldı. 1989 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Magic Box Star 1 kanalını kurdu. 1991 yılında Kanal 6 özel televizyon kanalını ve ilk özel radyo kanalını kurdu. 1999 yılında Malatya Bağımsız Milletvekili seçildi. 2022 yılı ve sonrasında Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde inşaat projeleri ve uluslararası ticaret gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışma hayatı arasında akrobasi eğitimi alarak çeşitli hava gösterileri düzenledi.