10 numara Galatasaray! Giresun'dan üç puanla döndü...
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor’u 4-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti.
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor’u 4-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti.
9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi’ye topu kafa ile aktardı. Icardi’nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.
11. dakikada Boey’in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti. 24. dakikada Savicevic’in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Torreira’nın ceza sahasına yaptığı ortada Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi’nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri’den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1
Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Dubois’in çizgiye inerek yaptığı sert ortada iyi yükselen Barış Alper Yılmaz’ın şutu auta gitti.
52. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Serginho’nun vuruşu az farkla auta gitti. 53. dakikada Bajic’in sert şutunda Muslera topa sahip oldu.
60. dakikada Icardi’nin pasında Dubois’in enfes şutu ağlara gitti: 0-2
69. dakikada Kerem’in ince pasında topla buluşan Icardi’nin önünden Kuwas araya girerek tehlikeyi büyümeden önledi.
71. dakikada Rachica’nın ortasında Barış Alper’den önce araya giren Hayrullah topu uzaklaştırdı.
74. dakikada Sainz’in pasında topla buluşan Savicevic’in sert şutunu Muslera ayaklarıyla kornere çeldi.
78. dakikada Icardi’nin pasıyla topla buluşan Rachica karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Onurcan topu ayaklarıyla kurtardı.
81. dakikada Dubois’in ortasında Icardi’den önce araya giren kaleci topa sahip oldu.
89. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında araya giren Rachica attığı golle maçın skorunu ortaya çıkardı: 0-3.
89. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında araya giren Rachica tabelayı yine değiştirdi: 0-3. 90+5. dakikada Yunus attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-4