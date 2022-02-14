10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi

Mersin'de 10 milyon lira değerinde, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen, değerli bir madde olması sebebiyle de yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 'ambergris' maddesinin Mersin'de piyasa sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahsa ait araç ile şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



