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Gündem 10 milyarlık teleskoptan gelen görüntü gündem oldu! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Gündem

10 milyarlık teleskoptan gelen görüntü gündem oldu! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Geçtiğimiz haftalarda uzaya fırlatılan 10 milyar dolarlık teleskop James Webb’ten gelen görüntü sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:26:00 -
10 milyarlık teleskoptan gelen görüntü gündem oldu! Sosyal medyada dalga konusu oldu

NASA’nın uzaya gönderdiği James Webb Uzay Teleskbu’nun merakla beklenen ilk görüntüleri dün yayınlandı. HD 84406 isimli bir yıldızın görüntüsünün bozuk olarak gelmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, teleskobun yerine oturtulması çalışmasının devam ettiği belirtildi.

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