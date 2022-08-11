10 milyar dolara yakın! Tam 71 ekonomist devreye girdi

ABD Başkanı Joe Biden'a 71 uluslararası ekonomist Afganistan Merkez Bankası'nın fonlarını serbest bırakılmasını talep etti.

Afganistan ekonomisine ait ancak ABD tarafından dondurulan yaklaşık 9 milyar dolardan fazla paranın serbest bırakılması için ekonomistler çağrı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla serbest kalacak olan Afganistan Merkez Bankası fonları için ekonomistler birleşti.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis ve Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in de aralarında bulunduğu 71 uluslararası ekonomist Afganistan ekonomisi için fonun serbest kalmasını istedi.

ABD, İngiltere, Hindistan ve Almanya'da bulunan ekonomistler ABD Başkanı Biden'a mektup gönderdi. Mektupta Afganistan Merkez Bankası'na ait 9 milyar doların bırakılması halinde Afganistan ekonomisinin gelişebileceğini belirttiler.

Yazılan metinde "Afganistan halkı seçmedikleri bir hükümetten dolayı sıkıntı yaşıyor. İnsani krizi hafifletmek ve Afgan ekonomisini toparlanma patikasına sokmak için sizi Afganistan MB'ye uluslararası rezervlerine ulaşma imkanı vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hazine bakanına gönderildi

Biden'a gönderilen mektubun aynısı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e de gönderildi.