10 Mayıs 1894: Âlim Mesud Efendi'nin vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Âlim Mesud Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.
Mesud Efendi Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi hususunda kaynaklarda bir bilgi belirtilmemektedir. İlköğrenimini kendi köyünde tamamladıktan sonra Kayseri Câmi-i Kebir dersiâmı Hacı Torun Efendi’den icazet aldı.
1877 yılında Kayseri müftüsü oldu. Ardından İstanbul’a giderek Mekke payesi aldı.
İstanbul’da padişahın hizmetine ve Mûzıkâ-i Hümâyun Mektebi’nde Arapça muallimliğine tayin edildi. 1894’de vefat etmiştir. Mesud Efendi Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı haziresine defnedilmiştir Mesud Efendi’nin bilinen tek eseri Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye üzerine yazdığı Mir’ât-ı Mecelle’dir.
Eserin İstanbul 1290, 1297, 1299, 1302 baskıları bulunmaktadır. Kitabın 1302 tarihli basımı 750 sahifedir. Eser 6 bölümden oluşmaktadır.