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Spor 10 kişi kalan Beşiktaş kazandı
Spor

10 kişi kalan Beşiktaş kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:59:00 - 2021-08-29 00:07:39
10 kişi kalan Beşiktaş kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Beşiktaş on kişi kaldığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılamada tek gol 30. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını yediye yükseltirken Fatih Karagümrük dört puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u; Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.

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