10 kişi kalan Beşiktaş kazandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Beşiktaş on kişi kaldığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılamada tek gol 30. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını yediye yükseltirken Fatih Karagümrük dört puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u; Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.