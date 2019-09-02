10 kişi geldiler, polis omzundan vurdu! Manisa'da film gibi kaçırma operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak, adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi.

20 YIL YATACAKTI



Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Olay, Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu polisi, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, cuma gecesi düzenlediği operasyonla yakaladı. Mahkemece tutuklanan Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi.

UYARI ATEŞİ AÇILDI



Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, uyarı ateşine rağmen kaçırılan Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yeni Asır'dan İlker Uyar'ın haberine göre; Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki sağlık kuruluşlarında önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye getirildiği sırada polis tarafından yakaladı. Şüpheli, polis gözetiminde tedaviye alındı. Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.