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Yerel 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Yerel

10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Mardin'de bir aracın yedek lastiğinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 08:01:00 -
10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Detektör köpeğin katılımıyla araçta yapılan aramada paketler halinde yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo 400 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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