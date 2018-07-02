'10 kez yenildin artık bırak'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’nin yüzde 30.6 oranında oy alması ve CHP’nin oylarının yüzde 22.6’ya düşüp arada yüzde 8’lik bir makas oluşmasının ardından parti yönetimine yapılan kurultay baskıları da günden güne artıyor. Parti içindeki bu belirsizliğin giderilmeyeceğine inanan delegeler kurultayın derhal toplanması için videolar çekip çağrı yapmaya başladı. Çığ gibi büyüyen videolar parti yönetiminin bulunduğu whatsapp gruplarında paylaşılıyor. Videolu tepki gösterenlerden CHP Giresun delegesi Burak Esen, “Kendi geleceğini değil ülkenin geleceğini düşünen bir yönetim istiyoruz. Mevcut yönetimle bunu başaracağımıza inanmıyoruz. Kurultay derhal yapılmalıdır. Aksi takdirde biz delegeler olarak bunu yapacağımızı bildiriyoruz” dedi.

TARLADA VİDEO ÇEKTİ

Akşam'ın haberine göre, CHP delegesi Sinan Çifçi de Bursa'da domates tarlasında çektiği videoda, "Partimiz eriyip gitmekte. Kaybedenin başarılı, kazananın başırısız sayılması aklımızla dalga geçmektir. Kurultay acilen toplanmalıdır. Değişim kaçılınmazdır" dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu ve ekibinin videolar nedeniyle gergin olduğu, il ve ilçe teşkilatlarının videoların yayılmasını engellemek için uyarıldığı öğrenildi.

BECEREMEDiN, ÇEKiL

CHP kurultayının en genç delegesi 20 yaşındaki Mehmet Emin Altunses de video paylaşanlardan. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Altunses, Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırarak çektirdiği videoda şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu ve yönetimi mevcut süreci yönetememiştir. Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok. Muharrem İnce önderliğinde bunu başarabiliriz. İstifa ederse tarihin onurlu sayfalarında, istifa etmese tarihin kara sayfalarında yerini alacaktır” diye konuştu.