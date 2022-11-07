  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?
Yaşam

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?

10 Kasım'ın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler ara tatil öncesinde 10 Kasım'da ders olup olmadığını araştırıyor. Peki, perşembe okul var mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:20:00 -
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte resmi tatiller de sık sık araştırılır oldu. Pek çok kişi 10 Kasım’ın resmi tatiller arasında yer alıp almadığını araştırıyor.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?

10 Kasım resmi tatil değil. Bu sebeple okullar, bankalar, noterler, kargo şirketleri her zamanki mesai saatleri içerisinde hizmet vermeyi sürdürecek. Resmi tatiller dini ve milli bayram günlerinde uygulanıyor.

2023 yılı resmi tatilleri:

1 Ocak 2023

Ramazan Bayramı           21 Nisan-23 Nisan 2023

23 Nisan 2023

1 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023

Kurban Bayramı 29 Haziran-2 Temmuz 2023

15 Temmuz 2023

30 Ağustos 2023

28 Ekim 2023 (Yarım gün)

29 Ekim 2023

İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesinti saatleri:
İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesinti saatleri:

Yaşam

İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesinti saatleri:

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Aktüel

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE
TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

Aktüel

TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23