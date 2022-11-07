10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?
10 Kasım'ın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler ara tatil öncesinde 10 Kasım'da ders olup olmadığını araştırıyor. Peki, perşembe okul var mı?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte resmi tatiller de sık sık araştırılır oldu. Pek çok kişi 10 Kasım’ın resmi tatiller arasında yer alıp almadığını araştırıyor.
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Perşembe okullar tatil mi yarım gün mü?
10 Kasım resmi tatil değil. Bu sebeple okullar, bankalar, noterler, kargo şirketleri her zamanki mesai saatleri içerisinde hizmet vermeyi sürdürecek. Resmi tatiller dini ve milli bayram günlerinde uygulanıyor.
2023 yılı resmi tatilleri:
1 Ocak 2023
Ramazan Bayramı 21 Nisan-23 Nisan 2023
23 Nisan 2023
1 Mayıs 2023
19 Mayıs 2023
Kurban Bayramı 29 Haziran-2 Temmuz 2023
15 Temmuz 2023
30 Ağustos 2023
28 Ekim 2023 (Yarım gün)
29 Ekim 2023
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