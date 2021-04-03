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Ekonomi 10 kalem havalandırma filtresi satın alınacak
Ekonomi

10 kalem havalandırma filtresi satın alınacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet hastanesi 10 kalem havalandırma filtresi satın alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:53:00 -
10 kalem havalandırma filtresi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

13.04.2021 tarihinde saat 11:00'da yapılacak olan ihale Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu)(Ek Bina)Esenyurt İstanbul adresinde gerçekleşecek.

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