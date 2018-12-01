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10 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 10 ilde, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 19'u tutuklandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:21
10 ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin sevk edildikleri savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 28'i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında verilen gözaltı kararı üzerine Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım'da operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 32'si yakalanmıştı.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:21
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Malatya
  4. Kütahya
  5. Kayseri
  6. Mersin
  7. Bitlis
  8. Ankara
  9. Amasya
  10. Adana
  11. fetö
  12. FETÖ üyesi

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