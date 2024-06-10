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İSLAM 10 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-10 04:00:00 - 2024-06-10 04:05:14
10 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (10 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُؕ
بَلٰى قَادِرٖينَ عَلٰٓى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(3) İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor?

(4) Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter.

(Kıyame Suresi - 3-4)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

Kur’an’da çeşitli vesilelerle bildirildiğine göre putperest Araplar, insanların öldükten ve bedenleri çürüyüp toprak haline geldikten sonra yeniden diriltilmesini imkânsız görüyor, Hz. Peygamber’e bunun nasıl olacağını soruyorlardı; fakat aslında gayeleri gerçeği öğrenmek değil, alay ve inkâr etmek olduğu için aldıkları cevaplar üzerinde düşünmüyor, söylenene inanmıyorlardı. Âyetler hem onların bu tutumunu kınamakta hem de ölümden sonra dirilmenin gerçekleşeceğini kesin ve ince bir üslûpla ifade etmektedir.

4. âyetin metnindeki tesviye kavramı, “yaratılış sürecinde insana bedensel özelliklerinin tam olarak verilmesi” anlamında başka âyetlerde de geçmektedir (bk. İnfitâr 82/7; A‘lâ 87/2). Bu kullanım dikkate alındığında konumuz olan âyette tesviye kavramının, parmak kemiklerinin bir araya getirilmesi yanında parmaklara bütün özelliklerinin yeniden eksiksiz verileceğini de ifade ettiği düşünülebilir.

Bilindiği gibi her bir insanın avuç içinde ve parmak uçlarında bulunan çizgiler, onun bir tür kişilik şifresi olup başka hiçbir insanda bulunmayan, yalnız ona ait olan bir kompozisyonda yaratılmıştır. Muhtemelen âyette yeniden yaratılmanın bu inceliğine de işaret etmek için özellikle parmakların yaratılışı zikredilmiştir.

 Ayrıca âyette, edebî bir sanat olarak parmaklar zikredilmiş, fakat bedenin tamamı kastedilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 505-506

 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah, Âdem’i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı.
Bu sebeple Âdemoğulları (renk ve tabiat yönünden) yeryüzü kadar (değişik şekillerde vücuda) geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı (melez); kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi (huylu olarak dünyaya) geldi.”

Kaynak: Ebû Dâvûd, Sünnet, 16


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