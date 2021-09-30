10 günde yakalanan uyuşturucu miktarı dudak uçuklattı!
Jandarma Genel Komutanlığı son 10 gün içerisinde gerçekleşen operasyonlarda yakalanan uyuşturucu miktarını açıkladı. Bingöl, Çankırı, Kırklareli ve Diyarbakır’da yapılan operasyonlar yakalanan uyuşturucu miktarı dudak uçuklattı.
Yeni Akit/Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı son 10 gün içerisinde gerçekleşen operasyonlarda yakalanan uyuşturucu miktarını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bingöl, Çankırı, Kırklareli ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca son on günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 172 kg. skunk, 20 kg. toz esrar, 112.400 kök skunk bitkisi, piyade tüfeği ve 750 ml. kimyasal madde ele geçirilerek 43 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.